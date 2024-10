Biden | Israeleno raid su petrolio Iran

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 21.37 Gli Stati Uniti "stanno facendo molto" per evitare una guerra totale in Medio Oriente. Così il presidente Usa,. "Potremmo radunare i nostri alleati" per calmare la situazione. "Non so" se il premier israeliano Netanyahu stia cercando di influenzare le elezioni americane: "Non ci conto", ha aggiunto.Netanyahu "dovrebbe ricordare" che la "mia amministrazione" ha aiutato di più Israele. E ha avvertito: "Meglio se Israele non attacchi i giacimenti diin". Mentre gli Usa hanno bombardato 15 obiettivi Houthi in Yemen