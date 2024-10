La FIFA ha dato l’ok all’apertura di una finestra aggiuntiva di calciomercato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lahadi unadidi dieci giorni dal 1° al 10 giugno. La decisione è stata annunciata quest’oggi durante il Consiglioe ha l’obiettivo di favorire la circolazione dei calciatori in vista del Mondiale per Club 2025 che andrà in scena tra il 15 giugno e il 13 luglio negli Stati Uniti. Tutte le 32 partecipanti, Inter e Juventus compresa, potrebbero quindi acquistare giocatori in quei dieci giorni da schierare poco dopo negli USA.