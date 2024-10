Insegnanti precari e mal pagati l’Italia deferita alla Corte Ue

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Non solo gli stipendi degliin Italia sono i più bassi tra tutti i paesi Ocse, sui docentiil nostro Paese viola addirittura il diritto europeo al punto che la Commissione Ue ha deciso di deferiredi giustizia dell’Unione europea per non aver posto fine all’uso abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie nel mondo della scuola. La procedura d’infrazione riguarda la direttiva 1999/70/CE del Consiglio. Secondo la Commissione,non dispone delle norme necessarie per vietare la discriminazione delle condizioni di lavoro e il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato successivi.