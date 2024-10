Il mare in Costituzione anzi no | Fratelli d’Italia fa saltare la presentazione della proposta di legge per paura del Quirinale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il testo è stato depositato a maggio ma l’annuncio doveva arrivare in grande stile: domenica, in chiusura“tre giorni” dia Brucoli (Siracusa) sulle “RadiciBellezza”, con il ministro Nello Musumeci, i capigruppo Tommaso Foti e Lucio Malan, e il padrone di casa Manlio Messina, deputato meloniano. Sperando anche in un ospite d’onore: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che potrebbe fare un salto proprio quel giorno (la presenzasorella Arianna è sicura). E invece no perché, dopo alcuni giorni convulsi, ladiper inserire “ilin” è saltata. Al suo posto un panel generico dal titolo: “Undi opportunità” in cui il ministro Musumeci presenterà tutte le iniziative del governo Meloni sul tema. Perché? Il motivo non è specificato.