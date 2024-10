Gran Fondo e Tre Valli Quattro giorni dedicati al ciclismo internazionale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Varese è ancora una volta capitale del. Da sabato 5 a martedì 8 ottobre la provincia dei laghi accoglierà gli appassionati delle due ruote provenienti da tutto il mondo. Un ricco programma quello messo a punto dalla Società ciclistica Alfredo Binda, che prenderà il via nel weekend con le manifestazioni dedicate agli amatori. Si parte sabato mattina con la terza TreVaresine Gravel Experience, per gli amanti della bici che vogliono scoprire luoghi meno noti del Varesotto pedalando su un percorso prevalentemente sterrato. 80 i chilometri da affrontare con ogni tipo di mezzo: mountain bike, gravel o e-bike. Al pomeriggio si svolgerà invece la cronometro della, con le partenze a partire dalle 14 dall’Ippodromo. 250 gli iscritti che percorreranno le strade della Valganna per un totale di 22 km.