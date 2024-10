La Champions su TV8 Leo Di Bello e Sarah Castellana | Serietà e leggerezza

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono Leo Diad accompagnarci – partita dopo partita – durante la UefaLeague con TV8Night. «È un programma meraviglioso perché incontra la parte tecnica e calcistica. – ci racconta Di– Si rivolge agli appassionati di calcio nel punto più alto possibile, ma anche a chi magari segue il calcio in maniera diversa». «Pensiamo che il calcio sia serio perché in Italia lo prendiamo in questo modo. – aggiunge– Ci occupiamo con competenza di ciò che gira intorno a quel mondo, ma vogliamo anche divertirci e parlarne con». In questo, va detto che TV8Night è ricchissimo di ospiti che aiutano i due conduttori in questa mission. Esperti (come Walter Zenga e Fabio Quagliarella), ma anche e soprattutto le incursioni della Gialappa’s Band e dei comici del GialappaShow.