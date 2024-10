Ineos vince la nona regata Avanti 5-4 su Luna Rossa nel primo match race della giornata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI -Britannia ha battutoPrada Pirelli nella primaodierna, lafinaleLouis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti Barcellona. L'AC75 italiana, con il guidone del CircoloVela Sicilia, ha chiuso con 23 secondi di svantaggio. Adessoconduce per 5-4 nella serie, in attesa del via del decimo round in programma alle 15.15. Si gareggia al meglio delle 13 sfide. Occorrere sette round per ottenere il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice c'è il defender, ovvero Emirates Team New Zealand.