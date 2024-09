La morte di Caterina Bartolotti | consigliera comunale e storica volontaria del circolo Arci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Montemurlo, 30 settembre 2024 – Avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 7 novembre,, exdel“Gino Gelli” di Bagnolo, scomparsa ieri, 29 settembre, dopo una lunga malattia. Una persona molto nota a Montemurlo e benvoluta da tutti. Una donna che per attitudine non si risparmiava mai ed era portata a dare il massimo per il bene comune.era nata a Tripoli, in Libia, nel 1938 e a 19 anni, come profuga, era rientrata in Italia, a Prato, dove conosce il grande amore della sua vita, Mario Gorelli. Si sposa che è già incinta del primogenito Fabrizio, per tanti anni sindacalista della Cgil e appassionato fotografo. Nasce poi Irene, impegnata per molti anni in politica e assessore provinciale dal 2004 al 2009.