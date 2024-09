Inter-Stella Rossa Inzaghi lancia Taremi Probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Ripresa la marcia in campionato con la vittoria 2-3 a Udine, l’di Simonesi rituffa in Champions League dove, dopo il pareggio prezioso di Manchester, zero a zero con il City, martedì arriverà a San Siro la. Partita da vincere senza se e senza ma nella rincorsa ai primi otto posti che significano qualificazione diretta agli ottavi di finale. Classifica ancora cortissima con 15 squadre a punteggio pieno, ma occhio alla differenza reti che conta ai fini del posizionamento e il Bayern è partito con un 9-2 alla Dinamo Zagabria. Insomma, servirà vincere e convincere con un largo margine. Non sarà semplice, i serbi sono comunque squadraessante, ma l’non potrà lasciarsi sfuggire una rotonda vittoria.