Genova per loro Genoa-Juve nello stadio chiuso | sbagliano gli ultras pagano i tifosi

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gli spalti vuoti, l’eco che rimbomba in tv, una partita giocata tutta sotto ritmo. Spettacolo desolante, messaggio ancor più avvilente.ntus è stata davvero un bel biglietto da visita per il calcio italiano. E un po’ per tutta l’Italia: un Paese che per arginare, educare, punire 500 violenti – non si è ben capito quale fosse l’obiettivo – ha colpito 50mila. È il risultato del mercoledì di follia di, dove il derby di Coppa Italia è diventato il pretesto per la solita battaglia fra. Pugno duro immediato: almeno una partita a porte chiuse a testa pere Samp, e poco importa l’avversario, che si tratti dellantus o della malcapitataStabia, più le trasferte vietate nelle prossime settimane.