Bar d’Italia 2025 Guida del Gambero Rosso | ecco le 57 insegne con 2 fuoriclasse della Campania

(Di lunedì 30 settembre 2024) La nuovadel, realizzata insieme a illycaffè, celebra l’evoluzione del luogo di socialità per eccellenza: il bar. La, con 57, 8 nuovi ingressi in, ha due: Gran Caffè La Caffettiera di Napoli e Sal De Riso Costa d’Amalfi a Minori (Salerno). Svela un panorama sempre più variegato e dinamico del mondo dei bar italiani la 25° edizioneBardel, realizzata sempre in collaborazione con illycaffè. “Lache dà i voti al locale più amato dagli italiani”, come recita lo storico claim che la accompagna ormai da diversi anni, fotografa la profonda trasformazione vissuta dal settore per adattarsi ai cambiamentisocietà e alle nuove abitudini di consumo, confermando il bar italiano come centrosocialità, un palcoscenico per vivere esperienze uniche e un presidio fondamentale per la comunità.