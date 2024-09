Acqua Sant’Anna compra la francese Eau Neuve con un investimento da 50 milioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024)fa registrare un’eccezione in un periodo in cui le aziende straniere vengono in Italia perre storici marchi.ha infatti acquistato l’aziendaLa Compagnie Des Pyrénées titolare del marchio Eaua fronte di undi 50di euro. Gli italiani si sono impegnati a non stravolgere l’identità del marchio transalpino e a conservarne il know-how e i posti di lavoro. Viene chiarito che l’ingresso dinel capitale sociale della Compagnie des Pyrénées avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione: il fondatore della società, Sebatien Crussol, rimarrà socio e assumerà il ruolo di direttore generale e membro del consiglio di amministrazione.