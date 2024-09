Se ti tatui perdi il lavoro | la nuova condizione dei dipendenti italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 28 settembre 2024) La clamorosa decisione riguardo i tatuaggi alscatena le polemiche: ecco nel dettaglio cosa è successo Tatuarsi è una pratica sempre più diffusa nella società odierna. Una scelta che essendosi normalizzata sembrerebbe aver portato anche a un’apertura nei confronti delle persone che decidono di ‘marchiare a vita’ la loro pelle. Eppure, nel 2024 c’è ancora chi fa muro e decide di non accettarlo, come se il fatto di scrivere una frase o farsi un disegno sul proprio corpo fosse in qualche modo un limite. La scelta, però, è lecita e indiscutibile, almeno fino a quando non diventa un limite nei confronti di chi, invece, ha voluto prendere la strada opposta. Ancora oggi, infatti, esistono dei posti diche non aprono le loro porte alle persone tatuate. Tatuarsi porta a perdere il? (Pixabay) – Cityrumors.