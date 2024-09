Il fenomeno Punkcake visto da Giampiero Bigazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Arezzo, 27 settembre 2024 – Questo venerdì è stato ed è uno degli argomenti più dibattuti sui social, dove si sprecano complimenti e felicitazioni per i ragazzi valdarnesi dei, che ieri sera hanno superato la prima prova del Talent X Factor su Sky, con una esibizione molto apprezzata su una canzone di Donatella Rettore. Sulla loro performance e sulla musica in generale ha parlato uno dei maggiori esperti del settore in Valdarno,, anima dell'etichetta discografica Materiali Sonori di San Giovanni, che conosce la band valdarnese. "Ieri sera e stamani sono stato bombardato di messaggi e telefonate di congratulazioni per l’apparizione degli ormai leggendaria X-Factor.