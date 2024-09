Ci batteremo per salvare la Beko La politica sta con i 300 lavoratori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) "L’incertezza lavorativa è una situazione grave e difficilmente sostenibile. Prendo l’impegno a battere i pugni in ogni sede per trovare una soluzione, o almeno avviare un discorso trasparente, nei confronti dei trecento dipendenti dello stabilimentodi Siena". E’ una promessa quella fatta dal sindaco Nicoletta Fabio alla delegazione die sindacati, ieri presente in Consiglio comunale, dove è stata approvata all’unanimità la mozione presentata da Fratelli d’Italia. L’atto invita primo cittadino e giunta "ad attivarsi con il massimo impegno e con tutti gli strumenti a disposizione pressoEurope per la salvaguardia dei livelli occupazionali, affinchè fornisca un piano industriale e chiarisca quali politiche industriali intenda attuare".