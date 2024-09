Neonati sepolti Chiara Petrolini non risponde al Gip La famiglia | Rispettate il nostro dolore

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024)nonal Gip, la 22enne che ha sepolto i figli appena nati, si è avvalsa della facoltà di nonre nell’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Parma che indaga sulla morte dei due. È dunque il silenzio, almeno per il momento, la strategia scelta dalla difesa della giovane, così come confermato dal legale che assiste la ragazza, l’avvocato Nicola Tria: “si è avvalsa della facoltà di nonre oggi, una scelta tecnica diciamo, è ovvio che questo non significa e mi preme chiarirlo che in un altro momento non possa rendere dizioni o sottoporsi a interrogatorio”. “Così come ha fatto anche, come vi è stato raccontato, in due circostanze in precedenza, una volta presentandosi spontaneamente, una volta essendo interrogata. Quindi questa ripeto è una scelta strettamente tecnica quella di oggi.