MotoGP GP Indonesia 2024 Jorge Martin sfida lo spettro di Mandalika ‘Pecco’ Bagnaia pronto a reagire

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Laaffronta una delle fasi più asfissianti della propria stagione, cimentandosi in tre gare consecutive, trasferendosi peraltro da una parte all’altra del mondo! Dalle coste della Romagna ci si sposta a quelle esotiche dell’Isola di Lombok, dove domenica 29 settembre si disputerà il Gran Premio di, quindicesima delle venti tappe dell’annata. Siamo reduci dal weekend di Misano-bis, nel qualesi è sostanzialmente ripreso quanto aveva perso da Francesconel primo fine settimana del double-header italiano. C’erano 23 punti in favore dell’iberico dopo il GP d’Aragona, ce ne sono 24 adesso. Nel mezzo due marchiani errori – seppur molto diversi nella forma e nella sostanza – compiuti daglinti per l’Iride. Uno per parte, a dimostrazione di quanto sia tirato il duello per il titolo.