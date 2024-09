Thunderbolts | guida ai personaggi del prossimo film Marvel

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La Fase Cinque delCinematic Universe si concluderà la prossima primavera (il 2 maggio per quanto riguarda gli Stati Uniti) con l’uscita in sala di*, il trentaseiesimo lungometraggio prodotto daiStudios. Ilsi basa su una creazione abbastanza recente della Casa delle Idee: il gruppo è stato introdotto nel 1997, come sostituzione degli Avengers che in quel periodo erano dati per morti e intrappolati in una dimensione parallela. L’idea di base era che i membri fossero degli ex-criminali in cerca di redenzione (la formazione originale includeva lo Scarabeo, ai tempi noto come avversario di Spider-Man), ma nel corso degli anni ci sono state modifiche, tra cui una versione del gruppo di cui facevano parte Deadpool, Venom e il Punitore.