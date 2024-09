Usa Musk si è innamorato di Meloni Crescita e occupazione record con lei

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 24 settembre 2024) Giorgiaè stata premiata a New York da Elon. La premier italiana alla Ziegler Ballroom ha ricevuto il Global Citizen Award dell'Atlantic Council direttamente dalle mani del patron di Tesla e SpaceX., nel discorso introduttivo, la ha presentata come "una persona che ammiro", "onesta e verace". Lei "ha fatto un lavoro incredibile, l'Italia sta registrando unae un'". Poi ha ha aggiunto: "Lei è ancora più bella dentro che fuori". La presidente del Consiglio, lo ha ringraziato per il suo "prezioso genio" e ha parlato nel suo discorso dell'Occidente: "Non so se nazionalismo sia la parola corretta perché spesso richiama dottrine di aggressione e autoritarismo", ha sottolineato la premier, "ad ogni modo, so che non dovremmo vergognarci di difendere parole come Nazione e Patriottismo. Perché significano più che un luogo.