Il nuovo sogno di Matteo | Basta con gli chef Ho deciso di fare il pane

(Di martedì 24 settembre 2024) Solo materie prime di qualità. La farina migliore, il burro più buono. E la passione per ile le cose fatte bene. Solo se si hanno questi ideali e un po’ di coraggio, a 30 anni si può decidere di abbandonare un mestiere già avviato dae decidere di mettersi ail, accettando di svegliarsi tutte le notti all’una e mezza, rinunciare alle serate con gli amici e sfidare la concorrenza spietata dei supermercati per tornare aun prodotto artigianale. In un quartiere dove, come in molte grandi città, i panifici stanno chiudendo uno dopo l’altra (tre negli ultimi sei mesi) c’è un ragazzo che hadi andare controcorrente e si lanciare la sua sfida.