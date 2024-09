Follia in casa Partizan blitz dei tifosi | ferito l’allenatore | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 24 settembre 2024) Momenti diin. La squadra è reduce dalla pesante sconfitta contro la Stella Rossa con il punteggio di 0-4 e in generale da un periodo negativo in campionato (2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare). Al fischio finale alcuni ultras hanno fatto invasione per vandalizzare il terreno di gioco e poi si sono recati negli spogliatoi, dove hanno rotto una finestra.ha riportato conseguenze: Aleksandar Stanojevic, infatti, è rimastoal volto. Il tecnico ha denunciato l’episodio in conferenza stampa. ??teknik direktörü Aleksandar Stanojevic: “Taraftarlar cam? k?rd?lar, bana isabet etti ve hepsi bu, ba?ka bir ?ey olmad?.” dedi. #BalkanFutbolu Ayr?ca böyle ezici bir ma?lubiyetten sonra bas?n?n kar??s?na ç?kmak istedi?ini ve olay? “utanç verici” olarak nitelendirdi. pic.twitter.