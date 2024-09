Parcheggi all’ospedale | La petizione ha superato le duemila adesioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) La raccolta firme per rivedere il piano sosta deidell’ospedale Santa Maria Nuova, promossa dal sindacato Fials e dalla cittadina Karin Silvi hale 1.100, confermando il forte sostegno dei cittadini di Reggio e provincia. In tantissimi hanno mostrato sostegno e un impegno attivo per la causa. Oltre alla firma al banchetto in piazza del Monte, "tanti giovani e adulti hanno contribuito prendendo volantini da distribuire in centro durante ’la vasca’ e coinvolgendo altre persone – raccontano gli organizzatori –, creando una catena virtuosa di solidarietà e partecipazione". "Una risposta straordinaria della comunità, persone che si fermavano spontaneamente ad aiutare e a incoraggiare anche i più indecisi. È stato un vero esempio di cittadinanza attiva", spiega Karin Silvi, promotrice della mozione e attivista di Coalizione Civica.