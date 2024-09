Inizia domani il Taras Teatro Festival | spettacoli eventi e talk

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di domenica 22 settembre 2024) Tarantini Time Quotidiano, lunedì 23 settembre, il– Scena antica e visioni contemporanee, che si terrà a Taranto fino a domenica 29 nell’Auditorium TaTÀ in via Grazia Deledda. Torna la kermesse prodotta da Terra Magica Arte e Cultura, in collaborazione con il Crest, e raddoppia con gli appuntamenti collaterali delCultur?. Direzione artistica dell’attore e regista Massimo Cimaglia. Una settimana dedicata ae cultura, ospiti di caratura internazionale,. Tema di quest’anno è «la scena delle donne» dedicato a Eleonora Duse di cui ricorre il centenario della morte.