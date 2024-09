Volley Wevza Cup | la Roma Volley vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 20 settembre 2024) La, dopo il successo di mercoledì sul Terville Florange, nella seconda uscita della Pool B dellaCup, batte le svizzere delball Academy Bülach per 3-0. Le padrone di casa hanno inaugurato la contesa con un 25-18. Ancor meno equilibrati gli altri parziali: prima un 25-12, poi il 25-11 che ha archiviato il match. Le capitoline si qualificano così alle semifinali – in programma domani – del torneo che al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano mette in palio un posto per la prossima Challenge Cup.Cup: lainSportFace.