Operazione Anticamorra | Quattro arresti per associazione mafiosa e tentate estorsioni nel clan Mallardo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 20 settembre 2024) I Carabinieri di Giugliano eseguono misure cautelari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia: vittime imprenditori locali sottoposti aper continuare l’attività lavorativa. Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti dipersone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati didi tipo mafioso nonché diaggravate dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare l’organizzazione camorristica denominata, operante sul territorio di Giugliano in Campania e zone limitrofe.