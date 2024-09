Maltempo il Wwf punta il dito contro la politica che ha fatto ben poco per arginare i disastri causati dal clima impazzito

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 settembre 2024) “L’approccio con interventi per stati di emergenza realizzati negli ultimi decenni, senza una programmazione, artificializzando ancora di più gli alvei dei fiumi con rettificazioni, argini, prelievo di inerti e taglio della vegetazione hanno palesemente dimostrato la loro inefficacia. Si è ripetuto quanto successo nel 2023”. Lo ha scritto in una nota il Wwf in relazione alla recente ondata diche ha colpito, tra l’altro, l’Emilia Romagna e in occasione della Giornata mondiale dei fiumi di domenica, istituita nel 2005 per sensibilizzare l’opinione pubblica e incoraggiare una migliore gestione dei corsi d’acqua in tutto il mondo.