Magica Sicilia Penelope ritrova la sua tela

(Di venerdì 20 settembre 2024) di Giuseppe Di Matteo Era un’arte che rischiava di scomparire. Almeno a San Marco D’Alunzio, borgo del Messinese che si specchia nell’incantevole parco dei Nebrodi a 548 metri d’altezza e domina la costa tirrenica da Cefalù a Capo d’Orlando, fino a sfiorare col suo sguardo le isole Eolie. Ma per fortuna ci ha pensato lei, Maria Cutrì, professione insegnante, che ha trasformato un incontro in una minera d’oro. Le è infatti bastato osservare due vecchie tessitrici per capire che quel sapere fatto con le mani utilizzandoi rigorosamente di legno non doveva essere perduto. Ed ecco il colpo di fulmine: Maria ha mollato il suo lavoro per seguire quelle vecchine cariche d’amore e d’esperienza con dedizione. Poi ne ha raccolto l’eredità e l’ha fatta propria. Così nel 1999 è nata ladi, che negli anni è diventata uno straordinario laboratorio d’eccellenza.