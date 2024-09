Juventus-Napoli Pedullà punge il Prefetto di Torino | Senza vergogna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 20 settembre 2024) Vietata la trasferta ai napoletani all’Allianz Stadium diper: Alfredocritica il. Un commento poco superiore ai 200 caratteri, mante al punto giusto. Alfredoha detto la sua in merito al caso scoppiato sul divieto alla trasferta ai residenti die provincia per l’Allianz Stadium. Il settore ospiti sarà aperto ai residenti delle altre province, purché in possesso della fidelity card della SSC. O i residenti napoletani, ma in possesso della fidelity della. Insomma, mille paletti. In sostanza, una trasferta vietata agli ultras azzurri. Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha commentato così sul suo profilo X la decisione deldiDonato Cafagna: “Le decisioni italiane: vietare una trasferta 24 ore prima.