Immaginazione al Bloom Giornata del fumetto e mostra mercato di vinili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 20 settembre 2024) Unainteramente dedicata al mondo delindipendente, tra stand, proiezioni di cortometraggi, banchetti con i fumettisti in azione, reading e musica dal vivo, e pure un laboratorio di serigrafia per decorare “in presa diretta“ le magliette. Ma anche unain cui cercare ipiù rari, con oltre 50mila dischi a disposizione tra i quali spulciare. Sarà un weekend a pieni giri quello deldi Mezzago, con una due giorni di immagini, storie e musica. Si comincerà domani alle 14.30 quando nel centro multiculturale di via Curiel si alzerà il sipario sulla quarta edizione del “Bombetta! Fest“, il festival brianzolo dedicato ai fumetti indipendenti e autoprodotti, curato da, Mecenate Povero, dal portale di divulgazione delGli Audaci e dal Cubo del Riuso di Giussano.