Guida TV Sky Cinema e NOW | Night Swim Venerdi 20 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 20 settembre 2024)20sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15,ti immerge in un horror-thriller targato Blumhouse, con Wyatt Russell. La storia segue un ex giocatore di baseball che, in cerca di una nuova vita, si trasferisce con la famiglia in una villa con piscina. Tuttavia, quella che doveva essere una nuova casa si trasforma in un incubo quando scopre che la piscina nasconde misteriose e inquietanti capacità. L'atmosfera carica di tensione e gli elementi paranormali rendono questo film perfetto per gli amanti del genere horror. Su SkyDue HD alle 21:15, viene trasmesso Chiamami col tuo nome, il delicato dramma diretto da Luca Guadagnino, premiato con l'Oscar per la miglior sceneggiatura.