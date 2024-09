Fashion e Luxury 83% investitori punteranno ancora sul settore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 20 settembre 2024) ldella moda e del lusso continua ad attrarre l’interesse deglia livello globale, nonostante le preoccupazioni riguardo la frenata del mercato cinese, l’incertezza macroeconomica, il rischio di interruzione della supply chain e i conflitti internazionali in corso. Secondo il rapporto “Private Equity and Investors Survey 2024” di Deloitte, presentato a WHITE Milano, l’83% degli operatori finanziari continuerà a investire nel mercato del lusso, in particolare neldell’abbigliamento e accessori, cosmetici e profumi, arredamento, dopo un 2023 in cui si sono registrate 356 operazioni di fusione e acquisizione, 66 in più rispetto all’anno precedente. Gliconcentrano la loro attenzione anche sulle piccole e medie aziende che adottano strategie di consolidamento e scalabilità, in parte già in atto in molte aziende italiane.