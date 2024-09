Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 20 settembre

Leggi tutta la notizia su zon

Hope ribadisce a Thomas tutta la sua felicità per la svolta positiva che lui ha impresso alla sua vita e di avere piena fiducia in lui, ma l'attrazione che prova continua a serpeggiare, mettendola in difficoltà. A "Il Giardino", Deacon sottopone il sedicente sommelier "Conte Boucie" a una improbabile degustazione di vini alla cieca. Intanto, alla Forrester, R.J. ha raccolto la sfida del padre, ma ne disegna una caricatura per prenderlo affettuosamente in giro. Brooke è al settimo cielo per il ritorno di R.J.