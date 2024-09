Azione e Italia Viva la fuga è politica e non personale Il commento di Merlo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 19 settembre 2024) Diciamoci la verità. Le fughe dal partito di Renzi prima e, con maggior risonanza, da Calenda poi, non sono una straordinaria novità. Non lo sono per un motivo molto semplice, anzi addirittura scontato. Ovvero, chi vuol ricostruire una presenzacentrista, riformista e moderata non lo può fare in una coalizione che si auto definisce “Fronte popolare”, o “campo largo” che sia. Detto con parole ancora più semplici, con un blocco sociale, culturale, politico e programmatico che è radicalmente estraneo ed esterno a tutto ciò che è anche solo lontanamente riconducibile al Centro, alla “di centro” e ad un metodo di centro che hanno caratterizzato e segnato lana per molti decenni.