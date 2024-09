Sinner e il primo regalo da numero uno al mondo | ecco il fiammante bolide da quasi 300mila euro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Iluno alnello scorso weekend si è, recato a Bologna per sostenere i compagni nei match di Coppa Davis al volante della sua nuova supercar Janniksi appresta a concludere la stagione con gli ultimi importanti impegni dauno alnella classifica del ranking mondiale. Dopo la straordinaria vittoria agli Us Open, seconda vittoria in un torneo dello slam in stagione dopo gli Australian Open, il tennista azzurro è pronto a tornare in campo prima di affrontare le Finals Atp e insieme ai compagni provare a difendere la Coppa Davis vinta a sorpresa lo scorso a Malaga nella finale contro l’Australia. Il nuovo acquisto di Jannik– Cityrumors.