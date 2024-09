Neonati ritrovati a Parma la confessione della mamma | Ho ucciso e seppellito i miei due figli

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Si inizia a fare luce su una vicenda macabra e raccapricciante: il ritrovamento di duemorti nel giardino di una villetta a Traversetolo, in provincia di. Si temeva che c’era un collegamento tra i due corpicini e infatti e così. Una ragazza 22enne ha ammesso di essere la madre di entrambi ie di averli seppelliti. Una notizia che ha sconvolto il piccolo paesino parmigiano, dove la giovane era conosciuta come una bravissima ragazza acqua e sapone. La giovane era stata identificata come la madre del neonato ritrovato morto il 9 agosto e, dopo i ritrovamenti dei resti del secondo corpicino, sarebbe crollata e avrebbe ammesso di essere madre anche dell’altro neonato,molto tempo prima.