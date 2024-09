Milano Fashion Week Brunello Cucinelli | Il 62% delle nostre collezioni è fatto a mano ma per i giovani fare l’operaio non è ‘figo’ Ridiamo dignità a questo mestiere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Il compito dell’uomo, soprattutto inmomento, è quello di tramandare anziché distruggere”. Con queste parole, citando Confucio,ha presentato la sua nuova collezione Primavera-Estate 2025, un’ode all’eleganza rilassata e alla gioia di vivere, ispirata alle atmosfere vibranti della costa mediterranea e alla quiete del deserto. Incontrando la stampa nel suo quartier generale milanese in via Montebello, l’imprenditore umbro simbolo del lusso Made in Italy, annuncia con entusiasmo i dati positivi della campagna vendite per il 2025 appena conclusa e invita il settore a “tornare a vivere secondo misura” dopo gli anni di crescita esponenziale.