Anytime Fitness aperta la 18esima palestra del brand nell' area della Capitale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)ribadisce l'importanza del Lazio nel suo disegno di espansione in Italia aprendo una nuova struttura a Roma, in zona Termini. Dopo le recenti aperture in zona Pamphili e Montaione, infatti, il wellnessstatunitense che con le sue palestre garantisce un servizio 7 giorni su 7 per 365 giorni all'anno inaugura ora il suo 18esimo clubromana, in Via Giovanni Giolitti 331, incoronando lacome la città a maggior densità di palestred'Italia. La- giÃal pubblico - includecardio, isotonica e funzionale, zona pesi e sala corsi e si sviluppa su un'di oltre 600 metri quadri, capace di ospitare più di 1000 iscritti.