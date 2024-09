Grande Fratello Javier Martinez nella bufera | Ci riserviamo di agire legalmente nei suoi confronti ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 17 settembre 2024), ultimo concorrente entrato ieri seracasa del, durante la prima puntata, è stato presentato come ex tentatore di Temptation Island e, soprattutto, come pallavolista professionista. A tal riguardo già si trova al centro di una controversia legale che coinvolge la squadra di pallavolo Avimecc Volley Modica. Secondo quanto riportato da iVolley Magazine, la società sportiva ha espresso il suo malcontento riguardo al comportamento del giocatore, accusandolo di non aver rispettato gli accordi precedentemente stipulati con il club. La dirigenza della Volley Modica ha rivelato che, dopo aver firmato un contratto lo scorso maggio, avrebbe deciso di ignorare l’accordo per partecipare al reality show televisivo, trasmesso da un’emittente privata nazionale.