Che cosa occorre alla nave Italia perché superi i marosi

(Di martedì 17 settembre 2024) Dopo vari incontri di quanti decidono nella sala comandi della UE, per la precisione della BCE, c’e stato il varo di un primo e a lungo atteso taglio del tasso dell’euro. Ora sembra che finalmente quanti dovrebbero far sì che il Paese funzioni, abbiano preso sul serio, o almeno dicono di volerlo fare, le indicazioni fornite da qualificati professionisti di diversa estrazione per trasformare quelle conclusioni da enunciati di studio a realizzazioni concrete. Gli interventi che reclamano la precedenza della posa della prima pietra, anche quando la stessa è da intendersi solo in senso figurato, sono tanti e tutti pressanti. Tale circostanza rende più arduo il compito di chi deve decidere le scelte da fare. Prima ancora di poter dare il via libera a questa importante operazione, è indispensabile creare le condizioni pregiudiziali che lo permettano.