Karate Serie A gli Azzurri fanno poker di medaglie nella competizione di Salisburgo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024)– Arrivano quattro splendidedalla gara didicategoriaA. Gli atleti italiani gareggiano con le rispettive squadre sodi appartenenza e salgono sul podio. Il racconto delle gare – Fonte fijlkam.it Tra gli atleti italiani in gara, tutti iscritti dalle proprie società di riferimento, soltanto Carola Casale del Centro Sportivo Esercito è riuscita a salire sul podio austriaco. L’italiana ha fatto un bel percorso, fermata ai quarti di finale dopo aver vinto tre incontri. Ai ripescaggi ha battuto la spagnola Sabrina Savoy Medero e poi, in finale per il bronzo, ha avuto la meglio sulla brasiliana Nicole Mota sul risultato di 40.90 a 30.90. Dopo il bronzo di Carola Casale, stavolta è la squadra del Master Rapid, composta da Elisa Vielmi, Giada Noris e Chiara Brambilla, a piazzarsi sul terzo gradino del podio.