Giornata Sla Locatelli | Riflettori accesi su importanza ricerca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma, 15 set. (Adnkronos) - “Teneresulla malattia e sull'della, lanciando, attraverso il colore verde, un messaggio forte di speranza e di vicinanza”. Così, il ministro per le Disabilità, Alessandraper l'accensione dell'illuminazione verde di Palazzo Chigi, e di altri monumenti a livello nazionale, in occasione dellanazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica, che si celebra il 14 e 15 settembre, promossa da Aisla, l'Associazione italiana sclerosi alterale amiotrofica, per sostenere lae le iniziative a favore di pazienti e famiglie con Sla.