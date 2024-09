Caso Boccia passata la vergogna bipartisan ora pensiamo alle cose serie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Adieci giorni ddimissioni del ministro Sangiuliano le vicende che riguardano Maria Rosariasono finalmente uscite dprime pagine dei giornali per approdare dove meritano: una breve in cronaca. Adesso possiamo dirlo, ci dobbiamore. Ma non una volta, non 10 volte, 1000 volte ci dobbiamore. E 1000 volte vi dovetere voi che questa storia l'avete cavalcata politicamente come se fosse una questione rilevante. Si dovrebbere anche Maria Rosaria, ma sappiamo che non lo farà . Si dovrebbere perché quello che le è accaduto è ordinaria amministrazione nella vita di tutti: le viene promessa una consulenza (peraltro a titolo gratuito) ma poi il proponente cambia idea, com'è nel suo pieno diritto. In questi casi si prende atto senza fare rumore, pur coltivando un comprensibile disappunto.