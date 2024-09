L’allarme del sindacato di polizia | Carenza di personale e situazioni di pericolo | servono rinforzi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) “Bisogna avere il coraggio di chiedere uomini al Capo della, in previsione del prossimo piano potenziamenti previsto con le assegnazioni ed i trasferimenti di fine anno; nel frattempo bisogna lavorare con le risorse a disposizione e mettere le giovani e volonterose leve in servizio di controllo del territorio ovvero tutti coloro che, ad oggi, sono impiegati in attività burocratiche sin dal primo giorno di servizio in”. Inizia così la lettera aperta deldidi stato, sezione di Bergamo, rivolta al prefetto e al questore della città, alla Regione e alla Segreteria Nazionale, a firma del segretario provinciale dell’organizzazione Roberto Villa. “Fuori i poliziotti dagli uffici, bisogna rimetterli in strada” è il titolo del comunicato diffuso venerdì (13 settembre).