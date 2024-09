Usa aprono il supermercato e trovano un cadavere nel freezer | morto per cause naturali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unritrovato nel congelatore del. Il corpo è quello di uno dei dipendenti del negozio, che sarebbe rimasto lì dalla sera prima senza che nessuno ne avesse denunciato la scomparsa e si fosse accorto di lui. A fare la macabra scoperta sono stati i colleghi di lavoro della vittima che, alla riapertura del punto vendita a Raleigh nella Carolina del Nord, In Usa, si sono trovati di fronte alla terribile scena delcongelato.Leggi anche: Scontro tra due auto, morta Laura Galassi: le terribili immagini dell’impatto L’allarme è scattato nella prima mattinata di martedì 10 settembre, quando i colleghi dell’uomo si sono presentatati per un nuovo turno nel, scoprendo che era aperto e che nel congelatore vi era l’uomo ormai. Subito sono scattate le chiamate ai soccorritori, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.