Altra vittima sul lavoro Muore schiacciato sotto il peso di un sacco

(Di venerdì 13 settembre 2024) TORBOLE CASAGLIA Un altro morto sul. Il ventitreesimo del 2024 in provincia di Brescia. A perdere la vita ieri pomeriggio è stato Stefano Del Barba, 54enne di Paderno Franciacorta,ildi un enormepieno di materiale plastico. L’allarme è scattato intorno alle 16,45 alla Bettoni Plastiche di Torbole Casaglia, in via Travagliato. Stando ai primi, sommari accertamenti, sembra che Del Barba stesse svuotando dei sacchi quando ha perso l’equilibrio ed è scivolato. Ilgli sarebbe caduto addosso, travolgendolo e schiacciandolo contro una parete. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi, che hanno subito allertato il 112. La centrale di prima emergenza Areu ha inviato sul posto due automediche, un’ambulanza e i vigili del fuoco con l’autogru, necessaria per sollevare il carico finito addosso all’operaio.