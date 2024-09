Agatha All Along | tanti poster dalla serie tv Marvel

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 13 settembre 2024) IStudios sono pronti a presentare al pubblico di Disney+ la nuovatvAll, ma nel frattempo spazio alla “spaventosa” campagna promozionale. Con la messa in onda dei primi due episodi attesa per mercoledì 18 settembre, lo studios ha diffuso quest’oggi in rete unadi characters, ognuno dedicato ai singoli protagonisti diAll, ed ognuno ispirato a sequenze iconiche raccoltecinematografia storica del genere horror. Ecco i..Alle le note di produzione La prima stagione dello spin-off di WandaVision con star Kathryn Hahn è composta da nove episodi. Jac Schaeffer, nel team dei produttori e a capo del gruppo di sceneggiatori, firmerà la regia di alcune puntate. Gli altri episodi saranno realizzati da Gandja Monteiro (Mercoledì) e Rachel Goldberg (A Friend of the Family).