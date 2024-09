Aborto tasse immigrazione guerre | com’è andato il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nella serata di ieri, martedì 10 settembre, mentre in Italia era già notte, si è tenuto a Philadelphia il primotelevisivo tra, i due principali candidati alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti, in programma fra un mese e mezzo. Il confronto è durato un’ora e 45 minuti e secondo la maggioranza dei commentatori la democraticaha avuto la meglio. La Cnn osserva che la vicepresidente uscente – candidata dai dem dopo il ritiro dalla corsa del presidente Jor Biden – si è presentata al“preparata” e ha “condito quasi ogni risposta con un commento studiato per far infuriare”, candidato del Partito repubblicano. “Il popolo americano è esausto con lo stesso vecchio, stanco copione”, ha attaccato riferendosi alla campagna elettorale di