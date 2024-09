Gli promettono sesso | si risveglia in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Ascoli, 10 settembre 2024 – Sognava un’avventura disfrenato con due giovani e belle donne, se l’è portate a casa, ma è finito inprobabilmente drogato con qualche sostanza messa a tradimento in un bicchiere di vino e derubato di soldi e di carte di credito. E’ la disavventura capitata lo scorso 7 giugno a un commerciante ascolano di 50 anni che, assistito dall’avvocato Umberto Gramenzi, ha sporto denuncia alla Questura di Ascoli. La truffa del superbonus: fatture gonfiate o inesistenti, sequestro di case e Porsche La prima parte della vicenda è avvenuta in via Montebello, a San Benedetto, dove il 50enne alle 10 di mattina ha conosciuto due belle ragazze, probabilmente di nazionalità moldava, anche se su questo punto nella denuncia non è stato chiaro. Capelli lunghi e scuri, alte più o meno un metro e sessanta, dall’aspetto esile; una di loro aveva un dente nero.