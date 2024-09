Amici vi ricordate di Rosa Di Grazia? Ecco cosa fa adesso e la frecciatina condivisa sui social contro Alessandra Celentano?

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 9 settembre 2024)Di, protagonista della ventesima edizione didi Maria De Filippi, di recente ha condiviso suiquella che sembra essere unaad. Nel corso della sua partecipazione al talent show di Canale 5, la ballerina è spesso stata criticata dalla maestra di danza, che ha sempre ammesso di non vedere in lei alcun talento. A distanza di anni da20,– che fu eliminata nell’ultima puntata del serale – ha condiviso con orgoglio il suo ultimo traguardo. Su Instagram, la ballerina ha annunciato di aver fatto parte del corpo di ballo di Emma Marrone durante la sua esibizione all’Arena di Verona in occasione del Power Hits Italia organizzato da organizzato RTL.