La nuova Aglianese Si apre il ciclo ’AM’ Tanto entusiasmo | Torneremo in alto

(Di domenica 8 settembre 2024) Paese e squadra uniti più che mai per riportare ini colori neroverdi. Nella sala consiliare del municipio dove avviene la presentazione ufficiale dell’AMe delle sue nuove maglie si respira un clima di ambizione e di coesione, di responsabilità verso il passato e di voglia di tornare in. "Voglio ringraziare coloro che si sono presi l’onere e l’onore di questi colori – dice non senza solennità il sindaco Luca Benesperi – assumendosi il compito di riportarli dove gli spetta. Da parte dell’Amministrazione ci sarà il massimo sostegno e sentiamo una grande attenzione e partecipazione da parte della comunitàcome dimostra il successo della campagna abbonamenti". Il legame tra la squadra e l’Amministrazione è impersonato da Tommaso Allori, che è consigliere delegato allo sport e portiere dell’AM